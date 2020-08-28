شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية ممطرة ورياح على 6 مناطق غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس غدًا السبت في مناطق المملكة المختلفة.

وقالت إنه من المتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والجوف.