شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. «التعليم» تشدد على تحميل تطبيق «تيمز» لتفعيل الحصص الافتراضية للمعلمين والطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم، ابتسام الشهري، على ضرورة تحميل تطبيق "تيمز" لتفعيل الحصص الافتراضية للمعلمين والطلاب.
وأضافت، خلال مداخلة لها بقناة الإخبارية، أن برنامج ميكروسوفت تيمز يتيح عرض الحصص الافتراضية والتفاعل بين المعلم والطلاب، والطلاب مع بعضهم البعض.
وأكدت أن الوزارة حددت للطلاب والمعلمين حسابات رسمية تحدد هوية كل من سيدخل الحصص الدراسية الافتراضية.
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