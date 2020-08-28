الارشيف / اخبار السعوديه

وفاة الممرضة ريناد آل مخلص متأثرة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الممرضة ريناد آل مخلص متأثرة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

انتقلت الممرضة ريناد آل مخلص، إحدى منسوبات صحة منطقة نجران، إلى ذمة الله، متأثرة بإصابتها بفيروس المستجد (كوفيد 19).

والممرضة ريناد، هي رئيسة قسم الجراحة والباطنية بمستشفى نجران العام الجديد، وهي أم لطفلين وكانت حاملًا بطفلها الثالث.

ونعى العديد من النشطاء والمواطنين وفاة الممرضة، سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويرزق ذويها الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الممرضة ريناد آل مخلص متأثرة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا