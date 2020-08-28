شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الممرضة ريناد آل مخلص متأثرة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):انتقلت الممرضة ريناد آل مخلص، إحدى منسوبات صحة منطقة نجران، إلى ذمة الله، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
والممرضة ريناد، هي رئيسة قسم الجراحة والباطنية بمستشفى نجران العام الجديد، وهي أم لطفلين وكانت حاملًا بطفلها الثالث.
ونعى العديد من النشطاء والمواطنين وفاة الممرضة، سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويرزق ذويها الصبر والسلوان.
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