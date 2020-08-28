بالفيديو.. فتاة تكسر الحواجز وتعمل بمهنة الاسكافي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو كسر فتاة للحواجز لتعمل في بمهنة يمتهنها الرجال وهي بمهنة الاسكافي يعد إنهاء دراستها في أمريكا
وقالت الفتاة بأن قصتها بدأت عندما كانت في نيويورك للدراسة َوتمزق حذاء كانت تحبه وذهبت لإصلاحه واكتشفت انه يمكن أن يعود الحذاء جديد كما كان.
وأضافت بأنها بعد عودتها قررت افتتاح مشروعها وبالفعل فعلت ذلك وهي ناجحة في عملها.
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