شكرا لمتابعة خبر عن خطوات ضرورية لتجنب تعطل تطبيق «توكلنا» لدى المستخدمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد تطبيق «توكلنا»، المعتمد من وزارة الصحة على ضرورة القيام بخطوات مهمة حتى لا يتعطل التطبيق لدى بعض المستخدمين.

ونبه التطبيق إلى أنه لا يمكن العمل به اذا كان المستخدم خارج المملكة، مشدداً على ضرورة أن يكون مالك الحساب موجود في المملكة، مع عدم تشغيل برامج vpn، والتأكد من المعلومات المدخلة.