شكرا لمتابعة خبر عن الحاكم العام لأستراليا يكرم مبتعث بعد انقاذه خمسيني من الغرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

بعد أن أنقذ خمسينيا من الغرق وافق الحاكم العام لأستراليا على تكريم المواطن المبتعث من جامعة القصيم أحمد المحيميد ليكون بذلك أول شخص غير أسترالي يحصل على "وسام الشجاعة

وكانت تفاصيل القصة بعدما ذهب المحيميد في نزهة مع أصدقائه حول نهر الدوكلاند، مساء أحد الأيام. وسمع المبتعث هناك صوتاً يطلب المساعدة، وعند اقترابه من مصدر الصوت وجد شخصاً في وسط النهر يطلب النجدة.

ولم يتردّد في القفز بالماء والسباحة لإنقاذه على الرغم من وجود سمك القرش في المنطقة. وقام المحيميد بسحب الرجل الخمسيني حتى انقذه من الغرق.