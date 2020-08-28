شكرا لمتابعة خبر عن الرياض والمدينة تُسجلا أعلى عدد إصابات بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سجلت مدينتا الرياض والمدينة المنورة، اليوم الجمعة، أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا بـ٦١ حالة في كلا منهما.

ونبّهت وزارة الصحة، إلى ضرورة العزل المنزلي حال مخالطة الشخص لحالة مُصابة، وإن لم تظهر عليه الأعراض؛ مشيرة إلى أن الأعراض قد لا تظهر إلا بعد عدة أيام.

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وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (1069) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (312924) حالة.