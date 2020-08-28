الارشيف / اخبار السعوديه

الرياض والمدينة تُسجلا أعلى عدد إصابات بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن الرياض والمدينة تُسجلا أعلى عدد إصابات بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سجلت مدينتا الرياض والمدينة المنورة، اليوم الجمعة، أعلى عدد إصابات بفيروس بـ٦١ حالة في كلا منهما.

ونبّهت وزارة الصحة، إلى ضرورة العزل المنزلي حال مخالطة الشخص لحالة مُصابة، وإن لم تظهر عليه الأعراض؛ مشيرة إلى أن الأعراض قد لا تظهر إلا بعد عدة أيام.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (1069) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (312924) حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرياض والمدينة تُسجلا أعلى عدد إصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا