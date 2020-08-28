شكرا لمتابعة خبر عن هيئة تنظيم الكهرباء: مقدم الخدمة الكهربائية عليه استقبال ومعالجة شكاوى المستهلكين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أحد الأدوار التى يجب أن يقوم بها مقدم الخدمة الكهربائية تجاه المستهلكين.
وأكدت الهيئة أنه يجب على مقدم الخدمة الكهربائية أن يستقبل شكاوى المستهلكين حول أي جانب من جوانب الخدمة الكهربائية.
كما أكدت الهيئة أن على مقدم الخدمة الكهربائية معالجة الشكوى خلال المدة الزمنية المحددة، مضيفا أن تعويض المستهلك مضمون.
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