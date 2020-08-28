شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي: صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع الموظفين وأفراد أسرهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ألزم مجلس الضمان الصحي ،صاحب العمل بالتأمين على جميع الموظفين لديه، و أفراد أسرهم المشمولين بالنظام. ألزم مجلس الضمان الصحي ،صاحب العمل بالتأمين على جميع الموظفين لديه، و أفراد أسرهم المشمولين بالنظام. وأوضح المجلس بأن المقصود بأفراد الأسرة المشمولين بالنظام هم «الزوجات- الأبناء الذكور حتى سن 25 سنة- الأبناء البنات غير المتزوجات وغير العاملات». وتابع مجلس الضمان الصحي أن «صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع الموظفين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام»، وكان ذلك ردا على إستفسار بهذا الشأن من صاحب شركة .

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