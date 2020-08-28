شكرا لمتابعة خبر عن يمكن تعديل موعد اختبار القدرات قبل 48 ساعة من الموعد المحدد مسبقا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأنه من الممكن تعديل موعد اختبار القدرات، بشرط أن يكون التعديل قبل 48 ساعة من الموعد المحدد مسبقًا.

واجاب حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يمكنك تعديل أو حذف تسجيلك (المحوسب) قبل موعد الاختبار بـ 48 ساعة فقط، من خلال ملفك الشخصي».

َوأوضحت الهيئة تقويم بأن إعلان نتائج الاختبار المحوسب يستغرق غالبًا يومي عمل، وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ الاختبار.