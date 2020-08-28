شكرا لمتابعة خبر عن شروط منح رخصة القيادة دون إجراء اختبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الإدارة العامة للمرور، عن شروط منح رخصة القيادة دون إجراء اختبار لمن يحمل تصريح قيادة، وفقًا للمادة 39 من نظام المرور.
وذكر المرور السعودي، أن " المادة ٣٩، م تنص على أنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن ١٨ فيُعطى رخصة قياده دون اختبار " .
وأشار إلى أنه يمكن إعطاء رخصة قيادة دون اختبار حال المراجعة خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح، وإتمام المستفيد لسن الثامنة عشرة، إذ يكتفي حينها بالاختبار السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر شروط منح رخصة القيادة دون إجراء اختبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.