شكرا لمتابعة خبر عن شروط منح رخصة القيادة دون إجراء اختبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن شروط منح رخصة القيادة دون إجراء اختبار لمن يحمل تصريح قيادة، وفقًا للمادة 39 من نظام المرور.

وذكر المرور السعودي، أن " المادة ٣٩، م تنص على أنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن ١٨ فيُعطى رخصة قياده دون اختبار " .

وأشار إلى أنه يمكن إعطاء رخصة قيادة دون اختبار حال المراجعة خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح، وإتمام المستفيد لسن الثامنة عشرة، إذ يكتفي حينها بالاختبار السابق.