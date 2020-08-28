شكرا لمتابعة خبر عن كاتب غربي يوثق في رحلة استكشافية جمال العادات والطبيعة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق الأستاذ الجامعي والمؤلف، أليكس وودمان، رحلته الاستكشافية في المملكة، والتى استغرقت نحو عامين، في كتاب بعنوان "المملكة العربيةالسعودية أرض العادات".

وأكد الكاتب، وفقا لصحيفة المواطن، أنه لا يقتنع بالكتابة عن أى دولة بناءً على معتقدات الآخرين حولها، مضيفا أنه أراد أن يتعرف على المملكة لذلك فضل أن يذهب في رحلة ميدانية لاستكشاف طبيعة المملكة وعادات شعبها.

وتضمنت رحلة الكاتب كافة أنحاء المملكة، ورصد من خلالها جمال الطبيعة، مؤكداً أن كل مدينة كانت تتمتع بجماله الخاص، داعيا الآخرين لزيارة المملكة.