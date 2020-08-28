شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» توضح آلية أداء الاختبارات النهائية ورقيًا أو إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة التعليم، على حضور التقييم (الاختبار) النهائي في المدرسة إذ كان ورقيًا، أو تأديته إلكترونيًا من خلال منصة (الاختبارات).
وأوضحت أن التقييم الإلكتروني هو الذي يُعد من المعلم ويُسند للطالب على النظام؛ لقياس نتائح تحقيق الأهداف على مستوى (الحصة أو الدرس أو الفصل الدراسي).
وأشارت إلى أن التقييم الذاتي الإلكتروني المفتوح، يُمكن للطالب تقييم نفسه عبر بنوك الأسئلة المتوفرة في نظام إدارة التعلم وبوابة عين التعليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم» توضح آلية أداء الاختبارات النهائية ورقيًا أو إلكترونيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.