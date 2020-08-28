شكرا لمتابعة خبر عن «أمن الطرق» يحذر من 5 مخالفات شائعة حول لوحة المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الجمعة من سير المركبة بدون لوحات أو التلاعب في لوحة المركبة . حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الجمعة من سير المركبة بدون لوحات أو التلاعب في لوحة المركبة . وأكد " أمن الطرق " أن سير المركبة بدون لوحات أو استخدام لوحة غير نظامية أو غير عائدة للمركبة وكذلك طمس أو محاولة طمس اللوحة جميع هذه التصرفات هي مخالفة صريحة لنصوص نظام المرور ولائحته التنفيذية ، ويعرض صاحبها للعقوبة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أمن الطرق» يحذر من 5 مخالفات شائعة حول لوحة المركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.