شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» تكشف حالتين يحق فيهما إسترداد قيمة المخالفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - (صدى):أكدت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة على أحقية إسترداد قيمة المخالفة حال دفعها مرتين أو إذا دفعها المخالف وتبين له بعد ذلك قبول الإعتراض عليها وعدم إستحقاق الدفع .
وأكدت " المرور " أن مبلغ السداد يتم رده على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد صدور قرار الهيئة المرورية التي تم تقديم الإعتراض لها بإعادة المبلغ الذي سقط بقبول الإعتراض .
وكانت " المرور " قد أوضحت سابقاً أنه يمكن دفع قيمة كل مخالفة على حدة للتخفيف عن قائدي المركبات الذين تراكمت لديهم المخالفات .
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