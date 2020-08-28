شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» تكشف حالتين يحق فيهما إسترداد قيمة المخالفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور اليوم الجمعة على أحقية إسترداد قيمة المخالفة حال دفعها مرتين أو إذا دفعها المخالف وتبين له بعد ذلك قبول الإعتراض عليها وعدم إستحقاق الدفع .

وأكدت " المرور " أن مبلغ السداد يتم رده على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد صدور قرار الهيئة المرورية التي تم تقديم الإعتراض لها بإعادة المبلغ الذي سقط بقبول الإعتراض .

وكانت " المرور " قد أوضحت سابقاً أنه يمكن دفع قيمة كل مخالفة على حدة للتخفيف عن قائدي المركبات الذين تراكمت لديهم المخالفات .

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