شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السماح بعودة المواطنين والمقيمين للمملكة دون موافقة مسبقة عبر المنافذ البرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إدراج خدمة جديدة للسماح بعودة المواطنين والمقيمين عبر المنافذ البرية الرابطة بين المملكة و 4 دول مجاورة .

وأكدت "الجوازات " أنه سيتم السماح بالعودة دون موافقة مسبقة مع مرافقيهم ، وذلك بعد إدراج خدمة في منصة أبشر حيث يمكن للمواطن إرسال طلب العودة وسيتم التفاعل معه وإبلاغه بالمسوغات المطلوبة للعودة .

كما أكدت أن هذه الإجراءات تتم في سهولة ويسر ، كما يمكن للمواطن أو المقيم الخروج بعد موافقة الجهة ذات العلاقة عن طريق التقديم لوزارة الداخلية أو وزارة الصحة ، وفقاً لـ " الإخبارية " .