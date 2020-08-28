شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السماح بعودة المواطنين والمقيمين للمملكة دون موافقة مسبقة عبر المنافذ البرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إدراج خدمة جديدة للسماح بعودة المواطنين والمقيمين عبر المنافذ البرية الرابطة بين المملكة و 4 دول مجاورة .
وأكدت "الجوازات " أنه سيتم السماح بالعودة دون موافقة مسبقة مع مرافقيهم ، وذلك بعد إدراج خدمة في منصة أبشر حيث يمكن للمواطن إرسال طلب العودة وسيتم التفاعل معه وإبلاغه بالمسوغات المطلوبة للعودة .
كما أكدت أن هذه الإجراءات تتم في سهولة ويسر ، كما يمكن للمواطن أو المقيم الخروج بعد موافقة الجهة ذات العلاقة عن طريق التقديم لوزارة الداخلية أو وزارة الصحة ، وفقاً لـ " الإخبارية " .
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