شكرا لمتابعة خبر عن «الأحوال المدنية» تحذر من «رهن الهوية الوطنية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الجمعة من رهن البعض للهوية الوطنية تحت أي إدعاء أو ظروف .
وأكدت أن رهن الهوية الوطنية يعرض صاحبه للمساءلة القانونية إذ أنها وثيقة رسمية لا يجوز رهنها لأي جهة ، كما أنها قد تورط صاحبها في جرائم من معدومي الضمير .
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