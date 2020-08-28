شكرا لمتابعة خبر عن «الأحوال المدنية» تحذر من «رهن الهوية الوطنية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الجمعة من رهن البعض للهوية الوطنية تحت أي إدعاء أو ظروف .

وأكدت أن رهن الهوية الوطنية يعرض صاحبه للمساءلة القانونية إذ أنها وثيقة رسمية لا يجوز رهنها لأي جهة ، كما أنها قد تورط صاحبها في جرائم من معدومي الضمير .