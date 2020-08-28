شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تركي الفيصل يكشف تفاصيل حرب الإنفصال اليمنية 1994م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الأمير تركي الفيصل رئيس جهاز الإستخبارات السابق، عن مشاكل كبيرة حدثت للمملكة بسبب إندلاع حرب 1994مـ الإنفصال بين القوات اليمنية ممثلة في الرئيس على سالم البيض والقوات الشمالية ممثلة في الرئيس عبدالله صالح، وأنها نافيا دعم الجنوبيين في ذلك الحين.

وأوضح الفيصل بأن المشكلة التي حدثت للمملكة جراء الحرب جراء لجوء بعض المتقاتلين هربا إليها من مواقع الفتال، فيما نفى دعم المملكة للقوات الجنوبية في ذلك الحين، لافتاً إلى أن المملكة أصدرت بياناً يفيد بأن القرار يعود للمواطنين اليمنيين بهذا الشأن، وأنها تبذل كل الجهود للسعي إلى عدم الصراع بين القوتين الشمالية والجنوبية.

وبين الفيصل بأن الرئيس الجنوبي علي سالم البيض اقترح الوحدة اليمنية ثم نقض الاتفاق وأعلن الانفصال، ما تسبب في اندلاع حرب بين القوتين، والتي انتهت بدخول القوات الشمالية إلى عدن في يوليو 1994 م.