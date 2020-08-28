فيديو نادر للملك سعود يؤم المصلين بالمسجد الحرام

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع تاريخي عن تسجيل للنادر للملك سعود – رحمه الله – حينما كان يؤم المسلمين في الصلاة بالمسجد الحرام . كشف مقطع تاريخي عن تسجيل للنادر للملك سعود – رحمه الله – حينما كان يؤم المسلمين في الصلاة بالمسجد الحرام . وخلال التسجيل الذي نشرته مؤسسة الملك سعود تقدم الملك سعود إماماً بناءً على رغبة علماء المسلمين وجموع المصلين واصطف الجميع أمةً واحدة خلف الإمام الذي تلى آيات من سورة النحل في صلاة المغرب .

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