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شكرا لمتابعة خبر عن توجيه هام من سفارة المملكة بالأردن للمواطنين في ظل انتشار كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عمّان (صدى):وجهت سفارة المملكة في الأردن اليوم الجمعة تنبيه هام للمواطنين المتواجدين هناك في ظل إستمرار مواجهة جائحة كورونا .
وأكدت السفارة في بيان لها على أهمية الالتزام بالتعليمات والاحتياطات التي أعلنت عنها الجهات الرسمية الأردنية المختصة لمواجهة إنتشار فايروس "كورونا"، والتقيد بأمر الدفاع رقم (١١) الصادر عن الحكومة الأردنية.
كما وجهت بالإتصال على السفارة عبر الأرقام التالية حال تطلب الأمر ذلك ، وفقاً للبيان المرفق .
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