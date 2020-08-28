وزارة الصحة: 28 وفاة جديدة بكورونا.. وإجمالي التعافي 287403 حالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1069 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 312924، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 287403، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3813 حالة، فيما تم تسجيل 28 حالة وفاة، و1148 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوصت وزارة الصحة المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بثلاثة إجراءات ضرورية في حالة ظهور أعراض ضيق التنفس.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه في حالة معاناة المصاب بفيروس كورونا المستجد من الشعور بضيق في التنفس، يجب عليه الحفاظ على هدوئه، والجلوس بشكل معتدل وإرخاء الكتفين، والتنفس بعمق (الحصول على الشهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلقًا ثم إخراج الزفير من الفم ببطء).

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وأضافت الوزارة، إنه في حالة استمرار أعراض الإصابة بفيروس كورونا، أو زيادتها سوءًا، فعلى المريض التواصل من خلال الرقم الموحد «937»، أو التوجه مباشرة إلى مركز الطوارئ في حالة استمرار الأعراض.

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