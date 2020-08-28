قبل انطلاق العملية التعليمية يوم الأحد
نبهت وزارة التعليم، كلًّا من أولياء الأمور والطلبة إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي؛ لفهم وتسهيل العملية التعليمية التي ستبدأ غدًا الأحد عن بُعد.
وذكرت الوزارة، عبر تويتر، أن أولياء الأمور يمكنهم الاطلاع على الدليل الإرشادي، ليسهل عليهم متابعة تعليم أبنائهم؛ وذلك من خلال الرابط بالضغط هنا.
أما الطلبة والطالبات، فأوضحت وزارة التلغيم أنه يمكنهم الاطلاع على الدليل الإرشادي، من خلال الرابط بالضغط هنا.
اقرأ أيضًا:
تعليم الرياض: 4 خطوات هامة على الأسرة خلال مرحلة التعليم عن بعد
قبل بدء الدراسة عن بُعد.. الأمن السيبراني يعدِّد 5 خطوات لحماية إنترنت المنزل
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من وزارة التعليم لأولياء الأمور والطلبة بخصوص الدليل الإرشادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.