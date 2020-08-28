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تنبيه من وزارة التعليم لأولياء الأمور والطلبة بخصوص الدليل الإرشادي

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قبل انطلاق العملية التعليمية يوم الأحد

نبهت وزارة التعليم، كلًّا من أولياء الأمور والطلبة إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي؛ لفهم وتسهيل العملية التعليمية التي ستبدأ غدًا الأحد عن بُعد.

وذكرت الوزارة، عبر تويتر، أن أولياء الأمور يمكنهم الاطلاع على الدليل الإرشادي، ليسهل عليهم متابعة تعليم أبنائهم؛ وذلك من خلال الرابط بالضغط هنا.

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أما الطلبة والطالبات، فأوضحت وزارة التلغيم أنه يمكنهم الاطلاع على الدليل الإرشادي، من خلال الرابط بالضغط هنا.

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