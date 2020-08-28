اعتراض وتدمير طائرة «مفخخة» أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

قيادة التحالف: قبل استهدافها الأعيان المدنية والمدنيين..

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة، اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين. اقرأ أيضا: Advertisements «تحالف دعم الشرعية في اليمن»: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه المملكة «التحالف» يُسقط طائرة مفخخة وصاروخين بالستيين أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

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