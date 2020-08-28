تشكيل عصابي يمتهن تفكيك وبيع مركبات مجهولة المصدر قبل سقوطه بالرياض

شرطة المنطقة توضح ملابسات ضبطهم..
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من 8 مقيمين من الجنسية السودانية، ومصري، امتهنوا تفكيك وبيع قطع غيار مركبات مجهولة المصدر.
وكشف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، عن أنهم سقطوا في قبضة الشرطة بعد المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها.
وأوضح أن التشكيلٍ العصابي أعد موقعين في حيي النسيم والحائر لتجميع مركبات مجهولة المصدر وتفكيكها وبيعها قطع غيار لحسابهم الخاص.
وتم ضبط 15 مركبة مجزّأة مجهولة الملكية تم إخفاء معالمها، إضافة إلى مركبة أخرى مسروقة داخل أحد الموقعين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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