قبل بدء الدراسة عن بُعد.. الأمن السيبراني يعدِّد 5 خطوات لحماية إنترنت المنزل

أوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، ضرورة تأمين الراوتر الخاصة بالشبكة المنزلية للإنترنت، تزامنًا مع بدء الدراسة عن بُعد يوم الأحد القادم، وذلك عبر خمس خطوات.

وذكر المركز- عبر تويتر- أنه تتم حماية الراوتر من خلال تنفيذ الخطوات الخمس التالية:

أولا: استبدل كلمة السر المصنعية بكلمة سر معقدة تحوي حروفًا كبيرة وصغيرة وأرقامًا ورموزًا.

ثانيا: قم بتغيير اسم الشبكة اللاسلكية، وعطل خاصية (الإدارة من خارج المنزل).

ثالثا: تأكد من تفعيل خاصية إلزام كافة مستخدمي الشبكة اللاسلكية بكلمة سر.

رابعًا: أغلق الجهاز عند غيابك عن المنزل.

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خامسًا: حدِّث الجهاز باستمرار من موقع الشركة المصنعة.

يشار إلى أن الدراسة تنطلق عن بعد، بعد غد الأحد، وذلك عبر منصة مدرستي، على أن يكون موعد الدراسة من التاسعة صباحًا بدلا من السابعة.

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