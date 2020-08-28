سفارة السعودية بالأردن تعمِّم توضيحًا هامًا بخصوص الإجراءات الاحترازية

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية بالأردن، توضيحًا هامًا، للمواطنين الموجودين هناك؛ حيث طالبت بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالقواعد الصادرة من الجهات الرسمية.

وقال الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع «تويتر»: «تود السفارة أن تؤكد للأخوة المواطنين الكرام الموجودين حاليًا في الأردن الشقيق على أهمية الالتزام بالتعليمات والاحتياطات التي أعلنت عنها الجهات الرسمية الأردنية المختصة لمواجهة انتشار فيروس كورونا».

وشددت على ضرورة التقيُّد بأمر الدفاع رقم (11) الصادر عن الحكومة الأردنية، وتحري السلامة العامة والتباعد الجسدي، وتجنب المناطق التي تخضع للعزل والمناطق التي حولها، ولبس الكمامة والقفازات عند التجول، والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون متى ما استدعت الحاجة، والابتعاد عن أماكن الازدحام والأسواق المكتظة.

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ودعت السفارة الحالات الطارئة إلى التواصل على أرقام الطوارئ في السفارة، متمنية السلامة للجميع.

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