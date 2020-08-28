تقويم التعليم: يمكن تغيير موعد اختبار القدرات بـ«شرط»

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه يمكن تعديل موعد اختبار القدرات، بشرط أن يتم ذلك قبل 48 ساعة من الموعد المحدد مسبقًا.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يمكنك تعديل أو حذف تسجيلك (المحوسب) قبل موعد الاختبار بـ48 ساعة فقط، من خلال ملفك الشخصي».

في السياق ذاته، أوضحت هيئة تقويم التعليم، أن إعلان نتائج الاختبار المحوسب يستغرق غالبًا يومي عمل، وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ الاختبار.

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وأشارت الهيئة إلى أن أداء اختبار القدرات المحوسب لا يتم من البيت ولكن يتم في المقرات المحوسبة.

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