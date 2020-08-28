5 مخالفات خاصة بلوحات المركبات تُعرِّض مرتكبها للعقوبة.. يتصدَّرها «الطمس»

أوضحتها القوات الخاصة لأمن الطرق

أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق 5 مخالفات تعرض صاحبها للعقوبة؛ وذلك بخصوص لوحات المركبات. وقال الحساب الرسمي لأمن الطرق على موقع «تويتر»: «سير المركبة بدون لوحات أو استخدام لوحة غير نظامية أو غير عائدة للمركبة، وكذلك طمس أو محاولة طمس اللوحة.. جميع هذه التصرفات مخالفة صريحة لنصوص نظام المرور ولائحته التنفيذية». اقرأ أيضًا: «المرور» يوضح طريقة استخراج رخصة قيادة السيارة للمواطن من غير منطقة شرائها

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