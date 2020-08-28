تعليم الرياض: 4 خطوات هامة على الأسرة خلال مرحلة التعليم عن بعد

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، دور الأسرة في مرحلة التعليم عن بعد، من خلال قيامها بأربع خطوات.

وذكرت تعليم الرياض، عبر تويتر، أن على الأسرة التالي:

أولًا– توعية الأبناء بأهمية التعليم عن بعد، وأنه سمة المستقبل.

ثانيًا– الحرص على تنظيم حصص زمنية للأبناء لتلقي الدروس التعليمية عن بعد.

ثالثًا– تحديد مكان مناسب لدراسة الأبناء يتوافر فيه الإنترنت والإضاءة والتهوية الجيدة.

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رابعًا– متابعة الأبناء في أداء المهمات الدراسية في الوقت المحدد.

يُذكر أنه ستبدأ بعد غد الأحد الدراسة عن بعد، عبر منصة مدرستي، على أن تكون الدراسة من التاسعة صباحًا بدلًا من السابعة صباحًا.

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