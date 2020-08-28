بالفيديو.. السعودية «شيخة البازي» تجمع بين مهنة «إسكافي» والماجستير الأمريكي

أثبتت المرأة السعودية قدرتها على التغيير وإثبات وجودها في مجالات كانت بعيدةً عنها، وهو ما فعلته «شيخة البازي» التي عملت في مهنة «الإسكافي».

ووفقًا لقناة الإخبارية، حصلت «شيخة البازي» على ماجستير من الولايات المتحدة في الشؤون القروية والبلدية.

وحول حبها مهنةَ الإسكافي، والتعامل مع الجلود، قالت «شيخة» إنها أثناء دراستها في نيويورك، انكسر كعب حذائها المفضل، وذهبت به إلى مكان مخصص للإصلاح، وعندما استلمته فوجئت بأنه عاد كما كان دون أي علامات به.

وأضافت أنه «يوجد بثقافتنا أنه إذا فسد الشيء نتخلص منه»، موضحةً أنها أحبَّت الفكرة، وعندما تخرَّجت في الجامعة وعادت من الولايات المتحدة، نفذت مشروعها الخاص في المصنوعات والأحذية والحقائب الجلدية.

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وأشارت «شيخة البازي» إلى أن الاستخدام المتكرر وأشعة الشمس، تؤثر على لون الجلود الفاخرة، وأنها تبدأ أولًا في التحقق من درجة اللون قبل العمل على التجديد والترميم، موضحةً أن القطع الجلدية الفاخرة يزداد سعرها كلما كانت قديمةً.

وعبَّرت عن رغبتها في أن يعود كل المبتعثين والمبتعثات بأفكار جديدة، وأن يطبِّقوها في الوطن ليفيدوا المجتمع.

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