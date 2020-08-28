التأمينات الاجتماعية توضح تأثير السجل التجاري على صرف تعويض «ساند»

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تأثير وجود سجل تجاري على صرف تعويض «ساند»، وقال الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية قائلًا: «من شروط صرف التعويض ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، واستثناء تطبيقات التوصيل من الدخل المانع لاستحقاق تعويض ساند»، وذلك ردًا على استفسار مفاده: «هل وجود سجل تجاري حاليًا له تأثير على صرف التعويض؟».

وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الخميس، بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض «ساند»، وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الأمر الملكي الصادر، الخميس، استثنى الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم المانع لاستحقاق تعويض ساند.

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وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة؛ أن صرف التعويض يتم مباشرةً بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل، وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن صرف التعويض لا يتطلَّب أي إجراء من المستفيد والمنشأة، وسيتم إيداع التعويض مباشرةً في حساب المستفيد.

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