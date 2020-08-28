الجوازات السعودية: آلية مشروطة لعودة العمال بعد الخروج النهائي

أوضحت المديرية العامة للجوازات، آلية عودة العمال مرة أخرى بعد الخروج النهائي من المملكة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عملت خروجًا نهائيًا للعامل وتمت مغادرته هل يمكن استرجاع العامل مرة أخرى؟ وهل يكون الاسترجاع بنفس التأشيرة والجواز؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «يمكنه العودة بتأشيرة عمل جديدة، في حال تم الخروج بشكل نظامي وبدون ملاحظات».

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