الجوازات السعودية: آلية مشروطة لعودة العمال بعد الخروج النهائي

عبر تأشيرة عمل جديدة
أوضحت المديرية العامة للجوازات، آلية عودة العمال مرة أخرى بعد الخروج النهائي من المملكة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عملت خروجًا نهائيًا للعامل وتمت مغادرته هل يمكن استرجاع العامل مرة أخرى؟ وهل يكون الاسترجاع بنفس التأشيرة والجواز؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «يمكنه العودة بتأشيرة عمل جديدة، في حال تم الخروج بشكل نظامي وبدون ملاحظات».
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