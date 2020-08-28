فلكية جدة: القمر الأحدب يظهر في سماء السعودية بعد غروب الجمعة

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي، بعد غروب شمس اليوم الجمعة وبداية الليل، وقوع القمر الأحدب المتزايد بالقرب من كوكب المشتري عملاق المجموعة الشمسية، في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة- عبر صفحة الجمعية بفيسبوك- إن وقوع القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنّا نحو (380,000) كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد (655,581,738) كيلومترا .

وأضاف أن كوكب المشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم «أقمار غاليلو» وهي: (غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا)؛ حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وأوضح رئيس فلكية جدة، أنه خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

وتابع أبوزاهرة قائلا إنه بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم، يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج- ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

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وأضاف أنه في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.

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