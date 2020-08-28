توضيح هام من «تنظيم الكهرباء» بخصوص شكاوى المستهلكين

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء أنه يجب على مقدم الخدمة الكهربائية أن يستقبل شكاوى المستهلكين حول أي جانب من جوانب الخدمة الكهربائية.

وقال الحساب الرسمي لتنظيم الكهرباء على موقع «تويتر»: «يجب على مقدم الخدمة الكهربائية أن يستقبل شكاوى المستهلكين حول أي جانب من جوانب الخدمة الكهربائية، ومعالجة الشكوى خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.. #تعويضك_مضمون».

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وعن التعويض المالي، قالت الهيئة، في وقت سابق: «تستحق تعويضًا ماليًّا عند عدم إعادة الكهرباء بعد السداد خلال ثلاث (3) ساعات في المناطق الحضرية أو خمس (5) ساعات فيما عداها».

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