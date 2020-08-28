بعد التوصل إليه من قبل الجهة المختصة
نشر أحد المواطنين مقطع فيديو لعامل بأحد محلات التموين، وهو يرفض ارتداء الكمامة، الأمر الذي دفع بلدية محافظة عفيف للتدخل، وتغريم العامل وإحالته للجهات المختصة، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.
وقال حساب بلدية محافظة عفيف على موقع «تويتر»: «إشارة إلى المقطع المتداول لعامل بأحد المحلات يرفض ارتداء الكمامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية تم التوصل إلى المحل والعامل من مراقب البلدية وتم تحرير غرامة وإحالة العامل للجهات المختصة».
اقرأ أيضًا:
بلدية العتيبية تُجري إعادة تأهيل الأرصفة لمعالجة التشوه البصري
إغلاق 3 محلات لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عامل بمحل تموين يرفض ارتداء كمامة.. وبلدية عفيف تعاقبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.