بالفيديو.. عامل بمحل تموين يرفض ارتداء كمامة.. وبلدية عفيف تعاقبه

نشر أحد المواطنين مقطع فيديو لعامل بأحد محلات التموين، وهو يرفض ارتداء الكمامة، الأمر الذي دفع بلدية محافظة عفيف للتدخل، وتغريم العامل وإحالته للجهات المختصة، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وقال حساب بلدية محافظة عفيف على موقع «تويتر»: «إشارة إلى المقطع المتداول لعامل بأحد المحلات يرفض ارتداء الكمامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية تم التوصل إلى المحل والعامل من مراقب البلدية وتم تحرير غرامة وإحالة العامل للجهات المختصة».

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