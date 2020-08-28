السعودية اليوم / مقتل 42 شخصاً جراء السيول والفيضانات في باكستان



إسلام آباد 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

لقي 42 شخصاً حتفهم وأصيب العشرات جراء السيول العارمة والفيضانات التي سببتها سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة الجارية في باكستان منذ أسبوع.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن 25 شخصاً على الأقل لقو حتفهم خلال الـ 24 ساعة الماضية في كراتشي كبرى مدن باكستان، مشيرة إلى أن معظم القتلى في كراتشي سقطوا إثر انهيار المباني جراء السيول والتعرض للماس الكهربائي.

من جهة أخرى أكد مسؤولون باكستانيون مقتل 17 شخصاً جراء السيول والانهيارات الأرضية التي تعرضت لها المناطق الشمالية من باكستان بما في ذلك وادي سوات وكوهستان.

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15:16ت م

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