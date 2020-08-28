السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 800 جولة رقابية تستهدف الأسواق والمراكز التجارية



الدمام 9 محرم 1442ھ الموافق 28 أغسطس 2020م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 823 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية وجميع منافذ البيع في مدينة الدمام، أسفرت عن تسجيل 57 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية والوقائية و 13 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتي تكدس في مساكن العمالة.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان استمرار الجولات الرقابية ومتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية في مختلف الأماكن، التي تهدف لحماية المواطنين والمقيمين كافة.

ودعا الصفيان الجميع بضرورة التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

//انتهى//

15:16ت م

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