

أبوجا 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

قتل 25 عنصرًا ينتمون لعصابات مسلحة خلال عملية عسكرية للجيش النيجيري نفذها في منطقة تشهد صراعات شمال غربي نيجيريا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية جون إينيش، أن العملية أسفرت عن مقتل 25 من عناصر العصابات المسلحة، فضلًا عن إصابة وفرار أعداد كبيرة منهم.

// انتهى //

15:08ت م

0060





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 25 عنصرًا مسلحًا في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.