السعودية اليوم / مدير تعليم حائل يدشن البرامج التدريبية على منصة " مدرستي " ‏



حائل 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس

دشن مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد أمس ‏برنامج ‏نظام إدارة التعليم الإلكتروني منصة " مدرستي " والذي يستهدف ‏قادة المدارس ووكلاءها وجميع شاغلي الوظائف التعليمية ويستمر عشرة ‏أيام.‏

وتفقد الدكتور البليهد غرف التدريب ، مبيناً أنه سوف تقام دورات تدريبية ‏أخرى ‏تشمل جميع المجالات المرتبطة بالتقنية ، ‏مؤكداً أهمية الحرص ‏على الطلاب ومراعاة الصعوبات التي سوف تواجه الطلاب ‏من خلال هذه ‏التجربة الجديدة ، مقدماً الشكر للمتدربين وثقته بهم لقيادة هذه المرحلة ‏بنجاح لنجتاز معاً هذه الأزمة بإذن الله ونعود إلى مدارسنا بأمان ، متمنياً ‏للجميع عام دراسي حافل وناجح وموفق وتحقيق أفضل النتائج على ‏مستوى التعليم بالمملكة. ‏

من جهته أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم حائل عارف ‏الحربي أن برنامج نظام إدارة التعليم الإلكتروني منصة " مدرستي " ‏يستهدف قادة المدارس ووكلائها وجميع شاغلي الوظائف التعليمية من ‏خلال 16 برنامجاً تدريبياً عن بعد عبر برنامج ‏zoom‏ لأكثر من 8000 ‏متدرب وينفذها المدربون المختصون بالمنطقة ، ‏مشيراً إلى أنه ‏سيتم تنفيذ برامج عدة في الأسابيع القادمة تعنى بالتقنية . ‏

‏ // انتهى //

15:03ت م

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