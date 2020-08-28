السعودية اليوم/ جامعة الأميرة نورة تُقيم الحفل الختامي للأنشطة الطلابية عن بُعد



الرياض 9 محرم 1442 الموافق 28 أغسطس 2020 واس.

نظمت وكالة الأنشطة الطلابية التابعة لعمادة شؤون الطالبات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس الحفل الختامي للأنشطة الطلابية "عن بُعد" تحت عنوان (رسالة شكر)، بهدف تكريم كل من أسهم في إبراز وتفعيل الأنشطة الطلابية خلال العام الجامعي (1440-1441هـ) بحضور عميدة شؤون الطالبات، الدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن المقرن.

واستفتح الحفل بكلمة ألقتها عميدة شؤون الطالبات الدكتورة منيرة المقرن، قدمت خلالها شكرها لكل من أسهم في إقامة الأنشطة الطلابية وتحقيق أهدافها، من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطالبات، وعلى تعاونهن ومشاركتهن المثمرة مع بعضهن البعض خارج الأنشطة الطلابية وداخلها، ودورهن البارز في مبادرة (كلنا مسؤول) خلال أزمة جائحة

كما أكدت المقرن في كلمتها أن النشاط الطلابي غير الصفي يعد ركيزة أساسية وقاعدة ذهبية لتأهيل الطالبة بمواصفات شخصية متوازنة من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والأدبية، من خلال ما تحرص الجامعة على توفيره من برامج هادفة وخطط أنشطة شاملة ومرافق ومنشآت تعين الطالبات على ممارسة كل أنواع النشاطات لاكتشاف مواهبهن وقدراتهن وصقلها بالرعاية والتوجيه.

تلا ذلك عرض فيديو قصير بعنوان (شكراَ نورة) لخص أهم المبادرات والزيارات والأنشطة والفعاليات التي تمت خلال العام الدراسي المنصرم، ثم كرمت وكالة الأنشطة الطلابية منسقات الأنشطة في الكليات، ومشرفات الأندية الطلابية، وتكريم الأعضاء من الهيئة التعليمية والإدارية والطالبات اللاتي ساهمن في تفعيل الخطة المركزية.

كما تم تكريم الكليات المتميزة في تفعيل خطة الأنشطة والأندية الطلابية وهي (كلية الآداب، وكلية العلوم، وكلية التربية، وكلية اللغات، وكلية الخدمة الاجتماعية)، وتكريم (٩) أندية متميزة وهي (نادي المعرفة، ونادي القراءة، ونادي نبراس، ونادي الحوار، ونادي الفيزياء، ونادي النانو، ونادي أصدقاء الطبيعة، ونادي نورة العطاء،و نادي الهندسة).

واختتم الحفل بتكريم الطالبات المتميزات في تفعيل خطة الأنشطة على مستوى النوادي وعددهن (106) طالبات، والطالبات المتميزات في تفعيل خطة الأنشطة على مستوى الكليات وعددهن (54) طالبة، إضافة إلى تكريم (43) طالبة من المجلس الاستشاري تقديراً لعطائهن خلال العام الدراسي بكل تميز واحترافية.

//انتهى//

14:48ت م

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الرياض 9 محرم 1442 الموافق 28 أغسطس 2020 واس.نظمت وكالة الأنشطة الطلابية التابعة لعمادة شؤون الطالبات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس الحفل الختامي للأنشطة الطلابية "عن بُعد" تحت عنوان (رسالة شكر)، بهدف تكريم كل من أسهم في إبراز وتفعيل الأنشطة الطلابية خلال العام الجامعي (1440-1441هـ) بحضور عميدة شؤون الطالبات، الدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن المقرن.واستفتح الحفل بكلمة ألقتها عميدة شؤون الطالبات الدكتورة منيرة المقرن، قدمت خلالها شكرها لكل من أسهم في إقامة الأنشطة الطلابية وتحقيق أهدافها، من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطالبات، وعلى تعاونهن ومشاركتهن المثمرة مع بعضهن البعض خارج الأنشطة الطلابية وداخلها، ودورهن البارز في مبادرة (كلنا مسؤول) خلال أزمة جائحة كورونا ، وتميزهن في تفعيل الأنشطة عن بُعد وتحويل التحدي إلى فرص.كما أكدت المقرن في كلمتها أن النشاط الطلابي غير الصفي يعد ركيزة أساسية وقاعدة ذهبية لتأهيل الطالبة بمواصفات شخصية متوازنة من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والأدبية، من خلال ما تحرص الجامعة على توفيره من برامج هادفة وخطط أنشطة شاملة ومرافق ومنشآت تعين الطالبات على ممارسة كل أنواع النشاطات لاكتشاف مواهبهن وقدراتهن وصقلها بالرعاية والتوجيه.تلا ذلك عرض فيديو قصير بعنوان (شكراَ نورة) لخص أهم المبادرات والزيارات والأنشطة والفعاليات التي تمت خلال العام الدراسي المنصرم، ثم كرمت وكالة الأنشطة الطلابية منسقات الأنشطة في الكليات، ومشرفات الأندية الطلابية، وتكريم الأعضاء من الهيئة التعليمية والإدارية والطالبات اللاتي ساهمن في تفعيل الخطة المركزية.كما تم تكريم الكليات المتميزة في تفعيل خطة الأنشطة والأندية الطلابية وهي (كلية الآداب، وكلية العلوم، وكلية التربية، وكلية اللغات، وكلية الخدمة الاجتماعية)، وتكريم (٩) أندية متميزة وهي (نادي المعرفة، ونادي القراءة، ونادي نبراس، ونادي الحوار، ونادي الفيزياء، ونادي النانو، ونادي أصدقاء الطبيعة، ونادي نورة العطاء،و نادي الهندسة).واختتم الحفل بتكريم الطالبات المتميزات في تفعيل خطة الأنشطة على مستوى النوادي وعددهن (106) طالبات، والطالبات المتميزات في تفعيل خطة الأنشطة على مستوى الكليات وعددهن (54) طالبة، إضافة إلى تكريم (43) طالبة من المجلس الاستشاري تقديراً لعطائهن خلال العام الدراسي بكل تميز واحترافية.//انتهى//14:48ت م0054

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