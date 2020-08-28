أمانة جدة تستعيد 3700 م2 من الأراضي البيضاء

2020-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات على الأراضي البيضاء بكافة أشكالها في جميع الأحياء أزالت بلدية أبرق الرغامة إحداثات أقيمت على أرضٍ حكومية بمساحة قدرت بنحو 3700 متر مربع، وذلك بحي وادي مريخ.

وبين رئيس بلدية أبرق الرغامة م. سعد محمد القحطاني أنه تم رصد التعدي على الموقع وإزالة سور حديث الإنشاء واثنين من أساسات البناء وغرفة وحظيرة أغنام، والتي أقيمت بلا مستمسكات شرعية، حيث جرى أزالت كافة الإحداثات مضيفاً أن من تثبت مخالفته للأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.



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