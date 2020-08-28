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منصة مدرستي تستقبل 200 ألف طالب ومعلميهم بتعليم تبوك
اكتمال الخطط وجاهزية المرافق
متابعات الخليج 365 - الرياض
جاهزية خطط وبرامج تعليم تبوك
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على جاهزية خطط وبرامج الإدارة ومكاتب التعليم في المحافظات ومدارس المنطقة كافة، لأداء أدوارها المنشودة للارتقاء بمؤشرات نجاح العام الدراسي الجديد نحو نتائج مأمولة، لمواصلة الأبناء الطلاب والطالبات رحلة التعليم، مشيرا إلى حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس (قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون) ومكاتب التعليم (المشرفون التربويون) طيلة أيام العمل خلال الأسبوع.
حضور المعلمين والمعلمات منصة مدرستي
وسيكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مع حضور المعلمين والمعلمات للمدرسة يوماً واحداً في الأسبوع على الأقل، بالتنسيق مع إدارة المدرسة، فيما يقدم المشرفون والمشرفات الدعم والمساندة لجميع المدارس وفق برامج زيارات إشرافية يومية.
ونوه مدير التعليم بدعم ومتابعة سمو أمير منطقة تبوك لجهود الإدارة، وعناية وحرص وزير التعليم بالعمل التعليمي، ورعاية الأبناء الطلاب والطالبات في ظل اهتمام القيادة الحكيمة.
اليوم الدراسي عبر منصة مدرستي
بالإضافة إلى إمكانية توفير تلك المدارس للأدوات الخاصة بها للدراسة عن بُعد ، مع استمرار الاستفادة من البث لقنوات عين الفضائية على فترات متكررة خلال اليوم لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، حيث سيكون لكل صف دراسي قناة خاصة به، إضافة لما يُؤرشف على قنوات “اليوتيوب”، بما يضمن وصول المعرفة للطلاب والطالبات باختلاف ظروفهم ومراحلهم الدراسية.
فيما ستُخصص إدارات المدارس يوماً واحداً على الأقل في الأسبوع، لحضور الطلاب والطالبات أو أولياء أمورهم الذين لا يستطيعون الدخول على المنصة، لمتابعة التكليفات والتقييمات واللقاء بالهيئة التعليمية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وستكون الدراسة لمرحلة رياض الأطفال “عن بُعد” من خلال تطبيق الروضة الافتراضية.
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