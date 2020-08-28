- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وقع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، صباح أمس الخميس، مذكرة تعاون مشترك لإنشاء مدرسة حقلية مع المواطن سعيد بن سعد بخروش؛ وذلك في مكتب فرع الوزارة بالباحة بحضور نائب المدير العام الدكتور فواز عبدالله الغامدي ومدير الإرشاد الزراعي المهندس صالح عوضه الزهراني وفريق العمل في إدارة الزراعة.
وتهدف المذكرة إلى الوصول لتعاون نموذجي بين الطرفين من أجل تحقيق أهداف الطرفين في تطوير وتنفيذ البرامج الحقلية النموذجية لتطبيق الأنشطة الإرشادية فيها, كذلك نشر وتبنِّي المبتكرات والتقنيات الزراعية، والاستفادة من نتائج الأبحاث في مختلف المجالات الزراعية وإيصالها للمزارعين مما يساهم في رفع الكفاءة والجدارة الإنتاجية للمزارع, مع خفض التكلفة والحفاظ على المياه والموارد الطبيعية.
وسيتم تكوين فريق عمل من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الباحة لوضع خطة عمل سنوية ومراقبة الإنجازات التي يتم عملها, كما سيقوم فريق العمل بتقديم الخدمات الفنية والتوصيات والاستشارات والمشاركة في تنفيذ الأنشطة التدريبية الإرشادية التوعوية المطلوبة.
يأتي هذا في ضوء سعي الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق مهامها ومسؤولياتها، ومنها وضع المعايير والضوابط الخاصة بالحقول الإرشادية (النموذجية) في جميع مناطق المملكة لتطبيق نتائج الأنشطة البحثية فيها حسب الميزات النسبية للمناطق. وتحديد وإدراج الممارسات الرائدة والتقنيات والأساليب الزراعية الحديثة في خدمات الإرشاد والتوعية المقدَّمة للمستفيدين.
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 03:44 PM
الوصول لتعاون تطويري وتنفيذي للبرامج النموذجية أحد أهدافها"مدرسة حقلية" في مذكرة تعاون لـ"زراعة الباحة" مع مواطن
وقع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، صباح أمس الخميس، مذكرة تعاون مشترك لإنشاء مدرسة حقلية مع المواطن سعيد بن سعد بخروش؛ وذلك في مكتب فرع الوزارة بالباحة بحضور نائب المدير العام الدكتور فواز عبدالله الغامدي ومدير الإرشاد الزراعي المهندس صالح عوضه الزهراني وفريق العمل في إدارة الزراعة.
وتهدف المذكرة إلى الوصول لتعاون نموذجي بين الطرفين من أجل تحقيق أهداف الطرفين في تطوير وتنفيذ البرامج الحقلية النموذجية لتطبيق الأنشطة الإرشادية فيها, كذلك نشر وتبنِّي المبتكرات والتقنيات الزراعية، والاستفادة من نتائج الأبحاث في مختلف المجالات الزراعية وإيصالها للمزارعين مما يساهم في رفع الكفاءة والجدارة الإنتاجية للمزارع, مع خفض التكلفة والحفاظ على المياه والموارد الطبيعية.
وسيتم تكوين فريق عمل من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الباحة لوضع خطة عمل سنوية ومراقبة الإنجازات التي يتم عملها, كما سيقوم فريق العمل بتقديم الخدمات الفنية والتوصيات والاستشارات والمشاركة في تنفيذ الأنشطة التدريبية الإرشادية التوعوية المطلوبة.
يأتي هذا في ضوء سعي الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق مهامها ومسؤولياتها، ومنها وضع المعايير والضوابط الخاصة بالحقول الإرشادية (النموذجية) في جميع مناطق المملكة لتطبيق نتائج الأنشطة البحثية فيها حسب الميزات النسبية للمناطق. وتحديد وإدراج الممارسات الرائدة والتقنيات والأساليب الزراعية الحديثة في خدمات الإرشاد والتوعية المقدَّمة للمستفيدين.
، "مدرسة حقلية" في مذكرة تعاون لـ"زراعة الباحة" مع مواطن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مدرسة حقلية" في مذكرة تعاون لـ"زراعة الباحة" مع مواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.