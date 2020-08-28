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أصدر الكاتب والباحث عبدالحميد الحمادي كتابًا جديدًا بعنوان "نعم.. تستطيع أن تكون كاتبًا"، يستهدف من خلاله الشباب والكتّاب المبتدئين؛ حيث صدر عن مركز الأدب العربي بطبعته الأولى 1442.
وذكر المؤلف أنه سلك طريق الكتابة دون مقدمات أو تأهيل؛ فكانت التجربة مؤلمة وبطيئة من ناحية التعلم والارتقاء بأسلوب الكتابة؛ فاحتاج فترة طويلة ليتعلم أهداف الكتابة ومهاراتها وأنواعها وعوائقها والثقة بالنفس أثناء الكتابة.
وقال "الحمادي": الكاتب لا بد له من طرق الإبداع في كتابة العنوان، ويحتاج الكاتب إلى صبر أديسون، والبحث عن أقوى كلمة في الموضوع.
وناقش بعض الأفكار المغلوطة عن أن الكاتب الجيد ينتظر الإلهام ليكتب؛ معتبرًا أن الحقيقة أن ذات الكاتب هي التي تحرك الإلهام بالكتابة.
واستشهد المؤلف في كتابه، الذي يشمل 28 موضوعًا ويقع الكتاب في 144 صفحة، بمقولات لكتاب وأدباء ومفكرين محليين وإقليميين وعالميين تحكي تجاربهم الكتابية؛ في محاولة لتسهيل عملية خوض تجربة الكتابة واستثمارها.
جدير بالذكر أن "الحمادي" يحمل درجة الماجستير في الإدارة التربوية من قسم القيادة التربوية جامعة الملك فيصل، وأمضى أكثر من عشر سنوات في الكتابة الصحفية، صدر له كتابان الأول "خصائص القادة" 1434 والثاني "قلم وفكرة" عام 1440هـ.
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 03:44 PM
المؤلف أكد أن الذات هي ما تقود الإلهام للكتابة الإبداعية"نعم تستطيع أن تكون كاتبًا".. مصنف جديد لـ"الحمادي"
أصدر الكاتب والباحث عبدالحميد الحمادي كتابًا جديدًا بعنوان "نعم.. تستطيع أن تكون كاتبًا"، يستهدف من خلاله الشباب والكتّاب المبتدئين؛ حيث صدر عن مركز الأدب العربي بطبعته الأولى 1442.
وذكر المؤلف أنه سلك طريق الكتابة دون مقدمات أو تأهيل؛ فكانت التجربة مؤلمة وبطيئة من ناحية التعلم والارتقاء بأسلوب الكتابة؛ فاحتاج فترة طويلة ليتعلم أهداف الكتابة ومهاراتها وأنواعها وعوائقها والثقة بالنفس أثناء الكتابة.
وقال "الحمادي": الكاتب لا بد له من طرق الإبداع في كتابة العنوان، ويحتاج الكاتب إلى صبر أديسون، والبحث عن أقوى كلمة في الموضوع.
وناقش بعض الأفكار المغلوطة عن أن الكاتب الجيد ينتظر الإلهام ليكتب؛ معتبرًا أن الحقيقة أن ذات الكاتب هي التي تحرك الإلهام بالكتابة.
واستشهد المؤلف في كتابه، الذي يشمل 28 موضوعًا ويقع الكتاب في 144 صفحة، بمقولات لكتاب وأدباء ومفكرين محليين وإقليميين وعالميين تحكي تجاربهم الكتابية؛ في محاولة لتسهيل عملية خوض تجربة الكتابة واستثمارها.
جدير بالذكر أن "الحمادي" يحمل درجة الماجستير في الإدارة التربوية من قسم القيادة التربوية جامعة الملك فيصل، وأمضى أكثر من عشر سنوات في الكتابة الصحفية، صدر له كتابان الأول "خصائص القادة" 1434 والثاني "قلم وفكرة" عام 1440هـ.
، "نعم تستطيع أن تكون كاتبًا".. مصنف جديد لـ"الحمادي" ،
المصدر : الخليج 365
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