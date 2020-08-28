، معهد الحرم المكي يجري مقابلات القبول عبر "كلاسيرا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإعلان قريبًا عن أسماء مقبولي العام الدراسي 1442هـ

أجرت الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين للقبول للعام الحالي عبر المنصة الإلكترونية/ كلاسيرا.

وذكر مدير الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح السلمي أن إجراءات القبول في المعهد تتم على مراحل عدة، بدءًا من فتح القبول للمتقدمين من خلال رفع الشهادات والمستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال منصة المعهد "كلاسيرا"، وبعدها يفرز المتقدمون المستوفون للشروط ويجرى اختبار إلكتروني لهم، وفي آخر مراحل القبول يتم فرز المرشحين لدخول المقابلات الشخصية.

وقال: تم إجراء المقابلات الشخصية لهم إلكترونيًا من قبل معلمي المعهد.

وأشار إلى الإعلان قريبًا عن أسماء المقبولين للعام الدراسي 1442هـ.الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف