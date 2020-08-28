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أجرت الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين للقبول للعام الحالي عبر المنصة الإلكترونية/ كلاسيرا.
وذكر مدير الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح السلمي أن إجراءات القبول في المعهد تتم على مراحل عدة، بدءًا من فتح القبول للمتقدمين من خلال رفع الشهادات والمستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال منصة المعهد "كلاسيرا"، وبعدها يفرز المتقدمون المستوفون للشروط ويجرى اختبار إلكتروني لهم، وفي آخر مراحل القبول يتم فرز المرشحين لدخول المقابلات الشخصية.
وقال: تم إجراء المقابلات الشخصية لهم إلكترونيًا من قبل معلمي المعهد.
وأشار إلى الإعلان قريبًا عن أسماء المقبولين للعام الدراسي 1442هـ.الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف
معهد الحرم المكي يجري مقابلات القبول عبر "كلاسيرا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-28
أجرت الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين للقبول للعام الحالي عبر المنصة الإلكترونية/ كلاسيرا.
وذكر مدير الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح السلمي أن إجراءات القبول في المعهد تتم على مراحل عدة، بدءًا من فتح القبول للمتقدمين من خلال رفع الشهادات والمستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال منصة المعهد "كلاسيرا"، وبعدها يفرز المتقدمون المستوفون للشروط ويجرى اختبار إلكتروني لهم، وفي آخر مراحل القبول يتم فرز المرشحين لدخول المقابلات الشخصية.
وقال: تم إجراء المقابلات الشخصية لهم إلكترونيًا من قبل معلمي المعهد.
وأشار إلى الإعلان قريبًا عن أسماء المقبولين للعام الدراسي 1442هـ.
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
03:16 PM
الإعلان قريبًا عن أسماء مقبولي العام الدراسي 1442هـ
أجرت الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين للقبول للعام الحالي عبر المنصة الإلكترونية/ كلاسيرا.
وذكر مدير الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح السلمي أن إجراءات القبول في المعهد تتم على مراحل عدة، بدءًا من فتح القبول للمتقدمين من خلال رفع الشهادات والمستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال منصة المعهد "كلاسيرا"، وبعدها يفرز المتقدمون المستوفون للشروط ويجرى اختبار إلكتروني لهم، وفي آخر مراحل القبول يتم فرز المرشحين لدخول المقابلات الشخصية.
وقال: تم إجراء المقابلات الشخصية لهم إلكترونيًا من قبل معلمي المعهد.
وأشار إلى الإعلان قريبًا عن أسماء المقبولين للعام الدراسي 1442هـ.
، معهد الحرم المكي يجري مقابلات القبول عبر "كلاسيرا" ،
المصدر : الخليج 365
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