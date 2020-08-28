شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم مركز الملك سلمان.. توفير الخدمات العلاجية لأكثر من 58 ألف امرأة باليمن والان نبدء بالتفاصيل
ويسعى الصندوق من خلال دعم مركز الملك سلمان للإغاثة إلى تمويل المرافق والمراكز الصحية الخاصة بالتوليد وذلك بمساعدة النساء الحوامل على ضمان ولادة آمنة لهن، حتى يتمتع أطفالهن بصحة جيدة ومستقرة.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ لتعزيز صحة المرأة والطفل في اليمن ومختلف البلدان حول العالم. يذكر أن المركز قد نفّذ العديد من البرامج والمشاريع الطبية والصحية التي تستهدف النساء الحوامل والمرضعات في اليمن الشقيق، استشعارًا منه بأهمية الدور المؤثر في رفع المعاناة عن المرأة اليمنية في ظل الأوضاع الإنسانية في اليمن.
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