الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/8/28 04:31 م بتوقيت أبوظبي
هدد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تركيا بمزيد من العقوبات بسبب التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.
وأكد الاتحاد، عقب مشاورات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين، ضرورة إعطاء الدبلوماسية فرصة أولا، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.
وكانت اليونان قد طالبت بضرورة التصدي للأطماع التركية في المتوسط، وتصعيد مماثل في رد الفعل الأوروبي.
وانتقدت اليونان مجددا التحركات التركية التي وصفتها بـ"الاستفزازية" في البحر المتوسط، وانتهاك سيادة الدول المجاورة.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إن تركيا تحاول تنفيذ مخططات توسعية على حساب جيرانها للهيمنة على البحر المتوسط وثرواته.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اتهمت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، أنقرة بـ"القرصنة" بسبب أعمال الحفر التي تقوم بها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.
والإثنين الماضي، بحث وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس، مع نظيره اليوناني، الاستفزازات التركية شرقي البحر المتوسط.
وأكد وزير الخارجية القبرصي أن تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ بمواصلة تحركاتها شرق المتوسط؛ ووصف كريستودوليديس الاستفزازات التركية بـ"غير القانونية".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بوقف تحركاتها في شرق المتوسط لحل الأزمة بين أثينا وأنقرة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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