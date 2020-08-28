هل يضحي السيتي بمحرز لعيون ميسي؟.. رد حاسم من النادي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا ينوي مانشستر سيتي الإنجليزي، إقحام نجمه الجزائري رياض محرز في صفقة ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت صحيفة "إكسبريس" البريطانية كشفت الجمعة عن تواجد اسم رياض محرز ضمن قائمة لاعبين تضم أيضا البرتغالي برناردو سيلفا والبرازيلي جايرييل جيسوس، حيث ذكرت أن النادي السماوي ينوي عرضهم على برشلونة في إطار صفقة التعاقد مع ميسي

ويسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع "البرغوث" الأرجنتيني الذي أبدى رغبة كبيرة في مغادرة نادي برشلونة بعد أن قضى في صفوفه أكثر من 19 عاما.

محرز ضمن خطط السيتي

وأكد مصدر داخل نادي مانشستر سيتي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عدم وجود أي نية للتفريط في محرز وبرناردو وجيسوس خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حتى ولو تعلق الأمر بالتعاقد مع ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بواقع 6 مرات.

خطوة السيتي تؤكد الثقة التامة التي يبديها الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق في قدرة النجم الجزائري على لعب دور مؤثر خلال الموسم الجديد.

ويتواصل عقد اللاعب الملقب بـ"حروز" مع مانشستر سيتي حتى صيف 2023، باعتباره تعاقد معه في سنة 2018 لفترة 5 سنوات قادما من ليستر سيتي.

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مسيرة محرز

ورغم عدم لعبه بانتظام في صفوف التشكيل الأساسي بحكم المنافسة الكبيرة المتواجدة في مركزه، حقق رياض محرز أرقاما مقبولة مع السيتي.

وشارك محرز في 94 مباراة بقميص الفريق السماوي، سجل خلالها 25 هدفا وأهدى 28 تمريرة حاسمة.

وعرف أداء محرز نقلة نوعية مع السيتي خاصة من الناحية التكتيكية، حيث برز بإجادته الأدوار الدفاعية، فضلا عن مساهمته الاعتيادية في تسجيل وصناعة الأهداف.

وسيشكل الموسم الجديد فرصة مناسبة للنجم الجزائري لتأكيد قدرته على لعب دور أكبر في صفوف الفريق، خاصة وأنه اكتسب خبرة هامة في المستوى العالي.