أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020.. تراجع جديد

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة، متأثرة بموجة الانخفاض العالمية وتراجع المعدن الأصفر أكثر من 2% في معاملات متقلبة ليلة أمس، عقب إعلان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تغيير في معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي.

وتراجع سعر الذهب عيار (24) في السعودية إلى 234.06 ريال (62.41) مقابل 234.14 ريال (62.44 دولار) في ختام تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في المنطقة تراجعا أيضا ليبلغ 204.81 ريال (54.61) مقابل 204.87 ريال (54.63 دولار) أمس.

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وجاء سعر جرام الذهب عيار (18) في التعاملات المبكرة من صباح الجمعة بالسوق السعودية عند مستوى 175.55 ريال (46.81 دولار) مقابل 175.6 ريال (46.83 دولار) في ختام تعاملات الخميس.

أسعار الذهب منخفض التكلفة

كما سجل سعر جرام الذهب عيار (16) في السوق السعودية، 156.04 ريال (41.60 دولار)، وحقق سعر الجرام عيار (14) مستوى 136.54 ريال (36.41 دولار)، وعيار (12) سجل 117.03 ريال (31.20 دولار)، وعيار (10) سجل 97.53 ريال (26 دولارا).

أسعار الذهب عالميا

قفز سعر الأوقية في التعاملات المبكرة من صباح اليوم بنحو 17 دولارا، ليسجل 1942.11 دولار مقابل 1925.19 دولار في ختام تعاملات أمس، كما سجل سعر كيلو الذهب عالميا 62 ألفا و422 دولارا.

ويبدو أن الذهب استرد عافيته سريعا رغم قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع معدلات التضخم، ولكن إعصار "لورا" الذي ضرب ولاية لويزيانا في ساعة مبكرة من الخميس، برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، كان له رأي آخر، فما سببه من أضرار اقتصادية جاء في صالح المعدن الأصفر رغم محاولا إنعاش الدولار المستمرة.