جامعة القصيم تهيئ 77 من أعضاء هيئة التدريس الجدد

2020-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت جامعة القصيم، مُمثلة في مركز تنمية القيادات والقدرات، أمس الخميس الموافق 8/1/1442هـ، برنامج التهيئة لأعضاء هيئة التدريس الجدد “عن بعد”، والذي استمر لمدة يومين، واستفاد منه 77 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة منهم 46 من الرجال، و31 من النساء.

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بلاك بورد جامعة القصيم

وتم تنفيذ البرنامج عن طريق منصة البلاك بورد، وذلك بهدف تعرف أعضاء هيئة التدريس الجدد بالجامعة على دورهم ومهامهم، وطرق الاستفادة من جميع موارد الجامعة وإمكانياتها التي تعين الأعضاء على تقديم أفضل الوسائل في العملية التعليمية والبحثية والخدمة المجتمعية والتطوير المهني.

كما اشتمل البرنامج على عرض مرئي عن الجامعة لإبراز أهم إنجازات الجامعة وعن برامج المركز المتنوعة للتعريف بها، فيما قدمت عمادة الموارد البشرية عددًا من الأمور الهامة التي تفيد أعضاء هيئة التدريس الجدد بالجامعة، إضافة إلى فقرة عن البحث العلمي وآلياته وطرقه قدمتها عمادة البحث العلمي، وكذلك فقرة عن معايير الجودة والاعتماد للجامعة قدمتها عمادة التطوير والجودة.

تنمية القيادات والقدرات بالجامعة

من جهته، قدم المجلس العلمي بالجامعة في اليوم الثاني من البرنامج توضيحًا للإجراءات واللوائح، كما قدمت عمادة شؤون المكتبات فقرة عن طرق الاستفادة من المكتبة والمحركات البحثية، علاوة على عرض مرئي عن البلاك بورد قدمته عمادة التعلم الإلكتروني، فيما قدمت كلية الشريعة مُمثلة بقسم الأنظمة فقرة عن الثقافة الحقوقية.

ويساهم مركز تنمية القيادات والقدرات بالجامعة من خلال تنفيذ مثل هذه البرامج التي تشتق من الاحتياجات الفعلية للعاملين بالجامعة، في تحقيق رؤية الجامعة وتنفيذ رسالتها وأهدافها في إطار قيمها الراسخة، وكذلك دعمًا لجهود منسوبيها وإثراءً لقدراتهم وتحسينًا لأدائهم، بالاستناد إلى قاعدة معرفية مستمدة من المستحدثات العلمية والتكنولوجية والتراكم المعرفي المتزايد في كافة المجالات.

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